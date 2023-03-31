تنظيم مؤتمر إفريقيا للإستثمار والتجارة بالعاصمة

أعلن رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير (CAAID)، أمين بوطالبي، عن تنظيم الطبعة التاسعة لمؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة يومي الـ16 والـ17 ماي القادم بالعاصمة.

وستحمل الطبعة التاسعة، شعار “بوابة إفريقيا للصناعة والزراعة والتجارة”، حسب ما قاله ذات المسؤول، لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح بوطالبي، أن هذه الطبعة من المؤتمر ستعرف مشاركة ما لا يقل عن 650 متعامل اقتصادي من مختلف دول العالم.

وينتظر أن يتوج الملتقى، الذي ينظمه المركز، ب”توقيع 30 اتفاقية و أن يشهد تنظيم أكثر من 400 لقاء ثنائي بين مؤسسات جزائرية و أجنبية”.

ويأتي ذلك، بهدف ابرام شراكات في مختلف المجالات واستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر. لاسيما في ظل التسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد.

كما يهدف المؤتمر لإشراك الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في مسعى الاستثمار. وتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات لاسيما نحو الدول الإفريقية.

ومن بين النقاط التي سيتم التطرق إليها، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “ZLECAF “و دورها في تعزيز الاستثمار و التجارة البينية.

وسيعرف اللقاء مشاركة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افريكسم بنك)،الذي انضمت له الجزائر كدولة عضو في يوليو 2022.

إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين في الاقتصاد والتنمية وخبراء لدى الاتحاد الإفريقي ومراكز بحث وغرف التجارة في الدول المشاركة.