تنظيم مبادرات ميدانية لنشر ثقافة المقاولاتية

استقبل ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، اليوم الثلاثاء، نور الدين بن براهم. رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، بمقر الوزارة مرفقا بعدد من الإطارات. حيث عُقد اجتماع تنسيقي لبحث عدد من المواضيع محل تعاونٍ بين الوزارة والمرصد.

وفي هذا الصدد، الطرفان على تنظيم مبادرات ميدانية تهدف إلى نشر ثقافة المقاولاتية على المستوى المحلي. لاسيما في مواضيع تتعلق بالشمول المالي من خلال المؤسسات تحت الوصاية. والعمل على مبادرة ستُنظم بالتعاون بين الوزارة والمرصد حول المقاول الذاتي في الأسابيع المُقبلة.

وفي نهاية اللقاء، أشاد كل من ياسين وليد ونورالدين بن براهم بانعقاد هذا الاجتماع التنسيقي. مؤكدين على ضرورة تكثيف العمل الثنائي من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بين الوزارة والمرصد.