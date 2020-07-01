تنظيم محاضرة تاريخية بعنوان “5 جويلية تتويج لإنتصارات ثورة الفاتح من نوفمبر 1954”

أخبار الجزائر
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تنظيم محاضرة تاريخية بعنوان “5 جويلية تتويج لإنتصارات ثورة الفاتح من نوفمبر 1954”
بقلم خالد زوبيري

حضر والي العاصمة يوسف شرفة، اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان “5 جويلية تتويج لإنتصارات ثورة الفاتح من نوفمبر 1954”.

وجرت هذه المحاضرة، بحضور أعضاء الأسرة الثورية، إطارات الجهاز التنفيدي لولاية الجزائر، عناصر محافظة ولاية الجزائر للكشافة الإسلامية الجزائرية.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية الجزائر، فإن هذه المحاضرة كانت من تنظيم اللجنة الولائية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية لولاية الجزائر، وتحت إشراف والي العاصمة.

هذا وقد نشط هذه المحاضرة الأستاذ محمد ياحي، مدير التراث التاريخي بوزارة المجاهدين.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=845869

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