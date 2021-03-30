تنظيم محاضرة حول نظام الميزانية الجديد بالنادي الوطني للجيش

أشرف اللواء فرحاح مهنى، مدير المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني، على مراسم إفتتاح أشغال محاضرة بعنوان “نظام الميزانية الجديد”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم تنظيم هذه المحاضرة، أمس الإثنين، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وتندرج المحاضرة، في إطار البرنامج المسطر من قبل وزارة المالية المتعلق بقوانين المالية الهادف إلى تنسيق ومشاركة جميع الدوائر الوزارية في برنامج عصرنة نظام الميزانية.

ونشط المحاضرة، المدير العام للميزانية بوزارة المالية مرفوقا بإطارات من وزارة المالية، بحضور إطارات بالجيش الوطني الشعبي.

ويهدف تنظيم هذه المحاضرة، إلى تأكيد الأهمية البالغة التي توليها الدولة الجزائرية لعصرنة الميزانية.

بالإضافة إلى تحسيس مسؤولي وإطارات وزارة الدفاع الوطني حول رهانات وأثار القانون العضوي الجديد والنصوص التطبيقية.

وكذا تحسيس جميع الأطراف المتدخلة في سلسلة تسيير النفقة العمومية حول الجوانب المتعلقة بالأخلاقيات والمسؤولية والتسير العقلاني لأموال الدولة.

بالإضافة إلى تعميم جميع الأليات التقنية والقانونية اللازمة، يضيف البيان.