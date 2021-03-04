تنظيم مسابقات الدكتوراه بـ17 جامعة اليوم بحضور إطارات الوزارة

انطلقت اليوم الخميس، مسابقات الدكتوراه، على مستوى 17 مؤسسة للتعليم العالي عبر الوطن، حسبما نشره وزير التعليم العالي.

وتم تنظيم هذه المسابقات على مستوى كل من جامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري، جامعة للعلوم الإسلامية الأمير عبد القادر، وجامعة عنابة باجي مختار.

بالإضافة إلى المدرسة الوطنية العليا للمناجم والتعدين بعنابة، وجامعة باتنة 1 الحاج لخضر، وجامعة باتنة 2 مصطفى بن بولعيد.

وكذا جامعة سطيف 2 محمد لمين دباغين، وجامعة الشلف حسيبة بن بوعلي..

وجامعة الجزائر 1 يوسف بن خدة، وجامعة تيارت ابن خلدون.

بالإضافة إلى جامعة الأغواط عمار ثليجي، وجامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس، وجامعة جيجل محمد الصديق بن يحيى، وجامعة عين تموشنت أحمد بوشعيب.

وكذا جامعة سوق أهراس محمد الشريف مساعدية، والمركز الجامعي بمغنية، والمركز الجامعي تمنراست أمين العقال الحاج موسى آق أخاموك .

وأشار الوزير، أنه ولأول مرة تجري هذه المسابقات بحضور ومرافقة إطارات الوزارة الوصية.

وجاء ذلك، نظرا للأهمية التي توليها الوزارة، لهذه المسابقات، وللمعاينة ميدانيا عن قرب.