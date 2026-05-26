تنظيم مسابقة انتقاء لتجنيد شبلات وأشبال الأمة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مدارس أشبال الأمة مسابقة انتقاء لتجنيد شبلات وأشبال الأمة بعنوان الدخول المدرسي 2026-2027.

وأوضحت الوزارة أن التسجيلات الأولية للمشاركة في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة. ستتم عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني https://preinscription.mdn.dz/cadets

مشيرة أن الالتحاق بمدارس أشبال الأمة، مفتوح لكل التلاميذ والتلميذات الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: الجنسية الجزائرية، مولودون عام 2011 فما بعد، متحصلون على شهادة التعليم المتوسط دورة ماي 2026 بمعدل يساوي أو يفوق 12/20 موجهون نحو شعبة “علوم-تكنولوجيا”.

كما أن الالتحاق بمدارس أشبال الأمة يخضع لمسابقة الدخول التي تتضمن فحص طبي مدعم باختبار بسيكوتقني، اختبارات في التربية البدنية، اختبارات كتابية في مواد الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا واللغة العربية.

هذا وأكدت الوزارة أن التسجيل للدخول لمدارس أشبال الأمة يكون حصريا على الأنترنت عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني http://preinscription.mdn.dz/cadets

