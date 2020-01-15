أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لموظفيها عن تنظيم مسابقة الترشح لأداء صلاة التراويح بالمهجر.

وجاء في الإعلان، اليوم الأربعاء، أنه من شروط الترشح أن ينتمي المترشح إلى رتبة إمام معلم أو أستاذ التعليم القرآني، أو معلم القرآن الكريم، مؤذن أو قيم.

كما اشترطت أن يكون المترشح مرسما في رتبته، وحافظا للقرآن الكريم كله، متقنا لأحكام التجويد، مع حسن الأداء.

ودعت الراغبين في الترشح الى تصفح الموقع الرسمي للوزارة، لسحب استمارة الترشح، مع ضرورة إبداع نسخة منها لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية التي يعمل بها المترشح.

ويتم انتقاء المترشحين في تصفيات جهوية، كما يخضع الناجحون لانتقاء مركزي بدار الإمام، لاعتماد القائمة النهائية.