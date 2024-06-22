تنظيم مسابقة حول إستخدام الذكاء الإصطناعي في الفلاحة

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، عن تنظيم مسابقة تهدف إلى تصنيف النباتات إستنادا إلى صورها، بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي والرؤية الحاسوبية، بالشراكة مع المدرسة الوطنية العليا للذكاء الإصطناعي.

وحسب بيان للمدرسة، سيتم تنظيم المسابقة، في الفترة ما بين 24 و27 جوان الجاري. وتهدف التظاهرة التي تحمل اسم “AgrI Challenge”، إلى “تعزيز العمل الجماعي بين الطلبة من تخصصات الذكاء الاصطناعي والفلاحة”.

وتقام فعاليات المسابقة في المدرستين، حيث سيقام الافتتاح الرسمي بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة. تليه “محاضرة في علم النبات وكيفية التعرف عليها وتصنيفها. ثم ورشة تحضيرية للفرق المشاركة”. وبعدها مرحلة جمع البيانات وصور النباتات من طرف الطلبة المشاركين على مدار يومين.

أما المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، فينتقل المشاركون إليها يوم 26 جوان، “لتطوير برنامج يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل تحدي تصنيف النباتات”. فيما سيتم يوم 27 جوان اختتام التظاهرة بحفل ختامي لتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة.