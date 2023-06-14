تنظيم مسابقة عبر 15 جامعة في مجالات الهندسة والإبتكار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم مسابقة في 15 مؤسسة تعليمية جامعية.

وجاء في بيان الوزارة، أن هذه المسابقة جاءت في إطار بث روح المقاولاتية (ريادة الأعمال) الابتكارية في الطلبة الجامعيين. وخلق تنافسية بين أحسن المشاريع المبتكرة في مجالات الهندسة والابتكار .وفي إطار تفعيل ما جاء في اتفاقية الاطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد المعرفة والمؤسسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. لاسيما ما جاء في الاتفاقية الفرعية بين المديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي ومسرعة الاعمال a-venture.

يشار أن هذه المسابقة ستنظم عبر 15 مؤسسة تعليمية جامعية وهي كالآتي: جامعة باب الزوار، جامعة قسنطينة1+2+3. بالإضافة إلى جامعة عنابة، المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالحراش، جامعة وهران للتكنولوجيا usto+ جامعة وهران 1. وجامعة المسيلة، جامعة غرداية، جامعة تلمسان، جامعة بشار، جامعة ادرار، جامعة تمنراست.