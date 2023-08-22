تنظيم مسابقة لتوظيف 120 ضابطا للحماية المدنية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 120 ضابط للحماية المدنية على المستوى الوطني بعنوان سنة 2023.

وحسب بيان للمديرية، تتضمن المسابقة توظيف 120 ضابط للحماية المدنية منها 60 ملازم أول للحماية المدنية ذكور، و60 ملازم للحماية المدنية ذكور.

وتتمثل شروط الإلتحاق بالمسابقة فيما يلي:

فيما يخص وظيفة ملازم أول، فيجب أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية. وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

وأن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى و طبيعة نشاط سلك الحماية المدنية.

وأن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية.

كما يجب أن لا يقل سنه عن 23 سنة و لا يتجاوز 28 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة. وأن لا تقل القامة عن 1.70م.

وأن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح. على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10.

وكذا أن لا يكون حاملا للوشم على جسده. وأن يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.

وفيما يخص الشهادات و التخصصات المطلوبة تتمثل في شهادة مهندس معماري أو مهندس دولة أو ماستر في التخصصات التالية:

مهندس معماري “10” مناصب، والإعلام الآلي “20” منصبا، والهندسة المدنية “10” مناصب، والكيمياء الصناعية “10” مناصب. والمواصلات السلكية واللاسلكية “10” مناصب.

وأشار البيان، فيما يخص مكان التعيين، فيتمثل في القطر الوطني حسب الاحتياجات.

أمنا بالنسبة لشروط الإلتحاق برتبة ملازم، فتتمثل في أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية. وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

وأن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى و طبيعة نشاط سلك الحماية المدنية.

وكذا أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية.

وأن لا يقل سنه عن 21 سنة و لا يتجاوز 26 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة. وأن لا تقل القامة عن 1.70م.

وأن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10.

وكذا أن لا يكون حاملا للوشم على جسده. وأن يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.

وتتمثل الشهادات والتخصصات المطلوبة في شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصصات التالية:

علم الطيران “30” منصبا، وهندسة الطرائق “15” منصبا، والامن الصناعي “15” منصبا.

أما فيما يخص مكان التعيين، فيتمثل في القطر الوطني حسب الاحتياجات.

تكويـن ملف المشاركة في المسابقة

طلب خطي، ونسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول. ونسخة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي للمترشح.

و3 شهادات طبية “طب عام وطب الأمراض الصدرية وطب العيون”. وشهادة قياس القامة، وشهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين.

واستمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz يتم ملؤها من طرف المترشح، “نمـــوذج رقم2”.

هذ ويتعين على المترشحين الناجحين في المسابقة استكمال ملفاتهم بالوثائق التالية:

نسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، سارية المفعول، وشهادة الميلاد. وصورتان شمسيتان.

وشهادات العمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، في القطاع الخاص، عند الاقتضا. مرفقة بشهادة الانتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.

وشهادات تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في جهازي الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء.

ووثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عند الاقتضاء.

وكذا وثيقة تثبت الأعمال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء. ووثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء.

هذا وتودع أو ترسل ملفات الترشح كاملة خلال 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية – برج البحري– الجزائر.

وأشار البيان، إلى أن كل ملف ناقص أو يرسل بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار. ويجب أن تكون الشهادة الطبية للأمراض الصدرية وطب العيون مسلمة من طرف طبيب مختص.

كما أن المترشحون الحاصلون على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة “معفى بسبب طبي” لا يقبلون للمشاركة في المسابقة.