تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة خلال السنة الجامعية 2021-2022

اسفر الاجتماع المنعقد اليوم بمقر وزارة العدل بخصوص تنظيم مسابقة للاتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة عن الموافقة على تنظيم هذه المسابقة خلال السنة الجامعية 2021-2022

وحسب بيان لوزارة العدل فإن الإجتماع الذي انبثق عنه هذا القرار تم اليوم بمقر وزارة العدل حضره ممثلون عن وزارتي العدل والتعليم العالي بالإضافة إلى رئيس اتحاد المحامين ومملين عن نقابات المحامين على المستوى الوطني.

كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تعديل القرار الوزاري المشترك على تعديل قانون الخاص بتنظيم مستبقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة

كما سيشمل هذا التعديل طريقة تنظيم المسابقة وسيرها ومدتها وكذا الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول.