قناة النهار تنظيم مسابقة ملكة جمال البدينات في طبعتها الأولى بقلم قناة النهار نشر في 12 فيفري 2023 - 16:48 ملكة جمال شارك غرِّد أرسل 277 0 تنظيم مسابقة ملكة جمال البدينات في طبعتها الأولى إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nIPGw اقرأ أيضا بوقرة : قندوسي و عريبي راح يكملو معانا قناة النهار 30 جانفي عبد الرحمان مزيان يترحّم على لاعب إتحاد اميزور قناة النهار 26 جانفي قطاع النسيج في الجزائر.. من الريادة إلى التدهور إلى إعادة البعث.. شهادة أهل الميدان قناة النهار 01 فيفري "بوقرة :" اعطينا فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة قناة النهار 26 جانفي تصميم القشابية العصرية.. مهنة الشاب نعاس لإحياء المنتوج التقليدي المحلي بالجلفة قناة النهار 23 جانفي المشجع رضا الفيل: في سابقة تاريخية الرئيس تبون يمنح تذاكر مجانية لنهائي الشان قناة النهار 02 فيفري الدولي السنغالي السابق "حاجي ضيوف": الجزائر تستطيع تنظيم حتى كأس العالم قناة النهار 04 فيفري الشلف : عبد القادر يناشد الجهات المعنية والمحسنيين لمساعدته وإستعادة عافيته قناة النهار 07 فيفري غلق الاستيراد يحفز المؤسسات الوطنية على الانتاج و الاستثمار قناة النهار 10 فيفري دلال خير: نداء عائلة تتألم على حال إبنتها الوحيدة التي أصيبت بورم في الرأس تسبب لها بفقدان البصر قناة النهار 03 فيفري