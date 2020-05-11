تنظيم مسابقة وطنية افتراضية في الخط العربي والزخرفة

تنظم وزارة الثقافة، مسابقة وطنية افتراضية للخط العربي والزخرفة والمنمنمات، في الفترة الممتدة ما بين 12 و27 ماي الجاري.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تنظم هذه المسابقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل المسابقة شعار “معارج الأرواح ومقامات الأفراح في رحاب رمضان”، وتعد بمثابة دعوة للخطاطين والتشكيليين لإبراز قدراتهم الفنية” في مجال الخط العربي والزخرفة.

وتخص المسابقة جميع الفئات العمرية من الفنانين الجزائريين، على أن يعالج نصها موضوعا متعلقا بالمعاني التي تحويها الآية الكريمة “ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم”.

ويشترط في المسابقة أن يستعمل إما الخط العربي أو الزخرفة أو كلاهما معا، على أن تجسد الأعمال المرشحة شعار المهرجان.

وأن يختار المشارك عملا فرديا بتصوير رفيع النوعية، كما لا تقيد المسابقة المترشح بتقنيات خاصة سواء كانت تقليدية أو حديثة.

هذا وترسل الأعمال للجنة التحكيم في الفترة من 12 إلى 17 ماي عبر الانترنت، لتختار هذه اللجنة 12 فائزا أوليا سينتقلون لمرحلة ثانية سيخضعون خلالها لمسابقة افتراضيا.

وستخضع هذه الأعمال للتحكيم المباشر عبر تقنية “فيديو كونفرنس”.

وسيحصل الفائزون على ثلاث جوائز في كل من فئتي المسابقة “الخط العربي والزخرفة”، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى في كل فئة 300.000 دج والثانية 200.000 دج والثالثة 100.000 دج.