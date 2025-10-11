تنظيم مسابقة وطنية للإلتحاق بالتكوين شبه الطبي

نُظِّمت اليوم، السبت، المسابقة الخاصة بالالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية، على أساس الاختبار، بعنوان سنة 2025.

وحسب بيان لوزارة الصحة، خصصت هذه المسابقة لفائدة المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة في جميع الشعب. وذلك قصد تمكينهم من الاستفادة من تكوينٍ متخصصٍ في مجال الاستعجالات الطبية والجراحية.

ويعد هذا الإختصاص، من أهم التخصصات الحيوية لضمان التكفل الأمثل بالمرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية عبر مختلف مناطق الوطن.

كما شهدت المسابقة اقبالا واسعا من المترشحين، حيث تجاوز عددهم 266 ألف على المستوى الوطني.

وتم تخصيص 3000 مقعد بيداغوجي لهذا التكوين، موزعة على كافة ولايات الوطن. بما يتماشى مع احتياجات كلّ ولايةٍ من الموارد البشرية في هذا المجال الحيوي.

وتندرج هذه العملية ضمن مجهودات الرامية إلى خلق مناصب شغل جديدة و امتصاص البطالة. من خلال تمكين الشباب من الالتحاق بتكوينات مؤهلة تفتح أمامهم افاقا مهنية في قطاع الصحة العمومية الذي يشهد ديناميكية متواصلة في مجال التوظيف و التأطير.