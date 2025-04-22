تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات

أعلن اليوم الثلاثاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، عن تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي حول مكافحة المخدرات، و ذلك بالشراكة مع الحركات الطلابية المعتمدة.

و يتعين على المهتمين بالمشاركة في هذه المسابقة “تقديم رسالة توعوية واضحة و مبتكرة ضمن مقاطع الفيديو المطلوبة. على أن لا تكون تلك المقاطع قد توجت في مسابقات سابقة. كما يتوجب أن لا تحوي مشاهد عنف أو محتوى حساس. فيما حدد آخر أجل للمشاركة يوم 26 أفريل الجاري”.