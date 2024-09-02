تنظيم معرضين للمنتجات الجزائرية بالدوحة وجوهانسبرغ أكتوبر ونوفمبر القادمين

سيتم تنظيم معرضين مخصصين للمنتجات الجزائرية بكل من الدوحة “قطر” وجوهانسبرغ “جنوب إفريقيا”. وهذا في أكتوبر ونوفمبر القادمين على التوالي.

وحسبما أفادت به الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”. فإن المعرض الأول يقام بالدوحة في الفترة ما بين 22 و 27 أكتوبر المقبل. حسبما أعلنت عنه الوكالة على موقعها الإلكتروني. بينما سينظم المعرض الثاني بجوهانسبورغ، في القترة ما بين 20 و 25 نوفمبر المقبل.

وحثت الوكالة بالمناسبة المتعاملين من مختلف القطاعات الاقتصادية على اغتنام الفرصة لتطوير مؤسساتهم على المستوى الدولي. والترويج لمنتجاتهم والتعرف على موزعين. بغية إقامة شراكات دولية.

وأضافت الوكالة، أنه قد أقيمت شهر ماي المنصرم الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط “موريتانيا”. بمشاركة 183 عارضا من مختلف القطاعات الاقتصادية. تم خلالها التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين متعاملين إقتصاديين جزائريين ونظرائهم من موريتانيا. تخص مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات.