تنظيم معرض المنتجات والخدمات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات الإنتاج والتصدير وكذا الخدمات، عن تنظيم الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 ماي 2026.

وحسب بيان للوزارة، يُعد هذا المعرض موعدًا اقتصاديًا هامًا يجمع المتعاملين الاقتصاديين من البلدين. كما يشكل مناسبة متجددة تساهم بفعالية في تطوير المبادلات التجارية الثنائية. وتثمين الإمكانيات التصديرية الجزائرية نحو الدول المجاورة. في عديد القطاعات والمجالات الإنتاجية والخدماتية. على غرار الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، الصناعات الصيدلانية، مواد التجميل والتنظيف، مواد البناء والتجهيز، مختلف الصناعات التحويلية. بالإضافة إلى الخدمات الصحية والسياحية.

كما يندرج تنظيم هذا المعرض في إطار تجسيد الإرادة المشتركة للسلطات الجزائرية والموريتانية الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. وتكثيف وتنويع مجالات التعاون بين البلدين.

وعليه، فإن المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة مدعوون للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المبين أدناه:

https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/mauritanie-2026