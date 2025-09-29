تنظيم معرض صناعة المشروبات والأغذية السائلة “بيفالج” في هذا التاريخ

ستنظم الطبعة الرابعة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة “بيفالج” من 4 إلى 7 أكتوبر القادم بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمنظمين للمنظمين. يأتي هذا المعرض ليبرز التحولات الجارية في الصناعة الغذائية في الجزائر بشكل خاص، و التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية والرفع من تنافسية المنتج الجزائري في أسواق إفريقيا والبحر المتوسط, يضيف البيان.

كما يتماشى هذا الحدث مع توجيهات السلطات العمومية في مجال حماية المستهلك والامتثال الصارم للمواصفات والمعايير الدولية. بحيث تشكل هذه التظاهرة منصة عملية لترقية الجودة وتقوية سلاسل الإمداد وتسهيل ولوج منظم ومستدام لقطاع صناعة المشروبات والأغذية السائلة. إلى الأسواق الإقليمية، يوضح المصدر ذاته.

و على هامش هذه الطبعة، سيتم تنظيم لقاءات بين مورّدين و مصنّعين من أجل بناء شراكات انتاجية وتدعيم المنتوج المحلي ورفع العراقيل التي قد تسجل في سلاسل الإمداد.

واضافة الى هذا سيتم التطرق إلى مواضيع تتعلق أساسا بالمواصفات ونُظم الجودة كأداة عملية لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتج. واستدامة موارد المياه المعدنية وسلسلة اللوجستيك ومعايير الثقة وفرص التصدير الإقليمي.تطوير سلاسل القيمة في الحليب ومشتقاته، فضلا عن آفاق التعبئة والتغليف.