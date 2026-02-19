تنظيم معرض للأحذية والجلود في تلمسان بداية من 5 مارس المقبل

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تنظيم معرض الأحذية والجلود، بالتنسيق مع ولاية تلمسان في الفترة من 05 إلى 09 مارس 2026.

ودعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين الناشطين في شعبة الأحذية والجلود ، المصدرين ، أصحاب العلامات الوطنية في مجال الأحذية والمنتجات الجلدية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض الأحذية والجلود. المزمع تنظيمه بالتنسيق مع ولاية تلمسان في الفترة من 05 إلى 09 مارس 2026.

ويعد المعرض فرصة مميزة لعرض المنتجات الوطنية في مجال الأحذية والمنتجات الجلدية. وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التصدير والشراكة.