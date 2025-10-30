تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية المصدرة بوهران

تُنظم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتجات الجزائرية المصدرة. من 12 إلى 15 جانفي المقبل، بقصر المعارض “أحمد بن أحمد” بوهران.

وحسب بيان الوزارة يُمثل هذا الحدث “منصة اقتصادية متميزة لإبراز الإمكانيات التصديرية للمؤسسات الجزائرية. والتعريف بجودة وتنوع المنتوج الوطني. بالإضافة إلى خلق فرص للتعاون والشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين داخل وخارج الوطن.بما يفتح آفاقا جديدة لتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية خارج المحروقات”.

ودعت الوزارة، في بيانها، المؤسسات المصدرة والطامحة لتوسيع انتشارها على المستى الدولي إلى المشاركة “الفعالة”. في هذا الموعد الاقتصادي الهام. موضحة أن طلبات التسجيل تتم عبر الانترنت.