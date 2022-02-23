تنظيم ملتقى الوطني حول الأشكال المتعددة للجريمة الاقتصادية والمالية وسبل مواجهتها

نظمت قيادة الدرك الوطني، اليوم، الملتقى الوطني الأول حول “الأشكال المتعددة للجريمة الاقتصادية والمالية وسبل مواجهتها”، على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وجرى هذا بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني، ممثلي هيئات ومؤسسات عمومية بالإضافة إلى أساتذة وخبراء في المجال.

ويكتسي الملتقى الذي سيدوم يومين، والذي أشرف على افتتاحه العميد رئيس أركان الدرك الوطني، أهمية بالغة كون الجريمة الاقتصادية والمالية خاصة العابرة للحدود وتلك المستحدثة، من أكثر التحديات التي يواجهها المجتمع والدولة، و إمتداد تداعيتها إلى جوانب مختلفة وقطاعات عدة.

الملتقى يهدف إلى الوقوف على واقع الجريمة الاقتصادية في بلادنا

كما يهدف الملتقى إلى الوقوف على واقع الجريمة الاقتصادية في بلادنا من زوايا مختلفة والتعرف على طرق وأساليب المكافحة والتصدي لهذه الجريمة، مع إبراز جهود الأطراف الفاعلة في هذا الميدان وإيجاد آليات فعالة للحد من تداعيات الجريمة الاقتصادية والمالية.

ويبدأ التصدي الفعال لهذا النمط الإجرامي بدراسته من زوايا مختلفة وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا المجال، وهو ما سعت قيادة الدرك الوطني إلى تحقيقه من خلال تنظيم هذا الملتقى الذي يجمع أكاديميين ومهنيينن من أجل تحقيق تكامل في أداء المهام حسب اختصاص كل هيئة ومؤسسة وكذا السعي لوضع أسس متينة لرؤية وطنية جامعة تراعي أولوية الأمن المجتمعي والاقتصادي للجزائر.

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وحسب بيان لقصر الثقافة، تم تنظيم هذا الملتقى، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما حضر الملتقى وزراء الرقمنة والإحصائيات، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الثقافة والفنون. كما حضر أيضا رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة.

وتم خلال الملتقى الذي نظم اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية تكريم المتمدرسات من أعضاء الجمعية.