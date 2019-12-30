تنظيم ملتقى جهوي تكويني حول التدابير الطبية الوقائية بصفوف الأمن

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى جهوي حول التدابير الطبية الوقائية في صفوف الأمن، بمركز التكوين التقني المتواصل بحيدرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، نظم الملتقى، لفائدة أطباء الأمن الوطني لناحيتي الوسط والجنوب، وبحضور خبراء ومختصين وإطارات من ذات المديرية.

وأشرف مدير الصحة النشاط الاجتماعي والرياضات على إفتتاح الملتقى التكويني، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني.

وعرف الملتقى، تقديم عدة مداخلات حول أفاق تسيير طب العمل والوقاية من الأخطار المهنية.

بالإضافة إلى التطرق لكيفية التكفل بالحالات الصحية للعمال من خلال تفعيل آليات جديدة لتحسين النظافة وحماية المحيط البيئي وتعزيز الصحة والتكفل بحوادث العمل والأمراض المهنية لأفراد الشرطة، وتقديم صحة جوارية للمواطن.

ويندرج هذا الملتقى، في إطار الاهتمام الذي توليه مديرية الأمن لترقية المنظومة الصحية في صفوف الأمن الوطني، والتكفل الاجتماعي والصحي لمنتسبيها وذويهم وكذا المتقاعدين.

ويعد هذا الفضاء فرصة لأخصائيي وأطباء الأمن الوطني، لتبادل الخبرات والتجارب وإثراء المعارف في مجال الطب الوقائي وطب العمل مع نظرائهم من القطاعات الأخرى.

للإشارة، سينظم في الأيام القادمة ملتقيين جهويين تكوينيين لفائدة أطباء الأمن الوطني لناحية الغرب والجنوب الغربي بوهران، وناحية الشرق والجنوب الشرقي بعنابة، حسب ذات البيان.