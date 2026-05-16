تنظيم مناورات وتمارين محاكاة ميدانية عبر الوطن

شهدت عدة ولايات عبر الوطن تنظيم مناورات وتمارين محاكاة ميدانية في إطار تفعيل مخططات تنظيم النجدة الولائية، تحت إشراف الولاة وبالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية، وبمشاركة مختلف المصالح الأمنية والمدنية والهيئات المتدخلة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، شملت هذه التمارين محاكاة لعدة سيناريوهات مرتبطة بحرائق الغابات، الفيضانات. وكذا الأوبئة المتنقلة عن طريق المياه. بهدف اختبار مدى جاهزية فرق التدخل وفعالية التنسيق العملياتي بين مختلف المتدخلين. فضلا عن تقييم نجاعة تسخير الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة مختلف حالات الطوارئ والأزمات المحتملة.

كما مكنت هذه المناورات من تطبيق الآليات الميدانية الخاصة بتسيير الأزمات والكوارث، وقياس سرعة الاستجابة وفعالية التدخل. إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف المصالح المختصة والجماعات المحلية، بما يضمن تدخلا آنيا ومنظما في مختلف الظروف الاستثنائية.

وتندرج هذه العمليات ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تدعيم منظومة الوقاية والتدخل. والرفع المستمر من مستوى التأهب والجاهزية العملياتية. بما يساهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم وضمان أمنهم وسلامتهم عبر كامل التراب الوطني.

وجاءت هذه العمليات، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تكريس مقاربة استباقية في مواجهة الأخطار الكبرى وتعزيز الجاهزية الميدانية لمختلف أجهزة التدخل.