تنظيم منتدى أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين

استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين، سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بوجليس.

وحسب بيان للوزارة، فقد بحث الطرفان التعاون الاقتصادي الجزائري-الإيطالي لاسيما في شقه الصناعي وكذا آفاق الشراكة الثنائية.

وأعرب الوزير عن رغبته في خلق شراكات مثمرة بين البلدين المتوسطيين.

ودعا ىيت علي براهم، الشركات الإيطالية، لتكثيف استثماراتها في الجزائر في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أبدى السفير الإيطالي اهتمام شركات بلاده بالاستثمار في الجزائر، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية، الميكانيك، التجهيزات الفلاحية والمناجم.

وأكد السفير، على وجود آفاق مشجعة للغاية للشراكة بين البلدين.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على تنظيم منتدى أعمال يضم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين بهدف تسريع وتيرة التعاون الثنائي.