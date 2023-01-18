تنظيم منتدى إقتصادي حول السوق الجزائرية ببروكسل في 26 جانفي

تنظم سفارة الجزائر ببروكسل والوكالات الإقليمية البلجيكية للتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة التجارة العربية-البلجيكية-اللوكسمبورجية. منتدى إقتصادي حول السوق الجزائرية في 26 جانفي ببروكسل في إطار الدبلوماسية الإقتصادية.

وينشط هذا المنتدى الذي سيلقي كلمته الإفتتاحية سفير الجزائر ببروكسل، علي مقراني. ممثلون عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة والوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ووزارة الطاقة والمناجم ومجمعي سوناطراك وسونلغاز.

كما سيتمحور هذا الحدث الإقتصادي أساسا حول البيئة الجديدة للأعمال في الجزائر. سيما منذ المصادقة على القانون الجديد للاستثمار في أوت 2022. كما يهدف إلى إبراز الفرص المتاحة بالجزائر في مجال تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتدوير النفايات وتثمينها. إلى جانب بحث إمكانيات وقدرات قطاع النقل متعدد الأنماط وتطوير الصناعات.

بالنسبة للطرف البلجيكي ستساهم مشاركة سفير بلجيكا بالجزائر، آلان لوروا في إثراء المداخلات التي ستتمحور حول آليات التمويل البلجيكية المقترحة من قبل “فينكسبو” للمؤسسات البلجيكية في إطار مقاربتهم الخاصة بشركائهم الجزائريين. وكذا حول مشاطرة التجارب مع مختلف المؤسسات البلجيكية الناشطة بالجزائر. كما يرتقب أيضا تنظيم لقاءات أعمال بمناسبة انعقاد هذا المنتدى.