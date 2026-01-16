تنظيم منتدى الكتاب تكريما للمؤلفين والمبدعين

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، على انطلاق الطبعة الجديدة لتظاهرة “منتدى الكتاب”.

وصرحت الوزيرة أن الهدف من خلال هذا “الاحتفاء النوعي بالكتاب والمبدعين. هو السعي إلى تكريس تقاليد ثقافية تنطلق من واجب العرفان لرموزنا الفكرية والإبداعية. التي تؤسس لرأسمالنا الرمزي وتؤصل كياننا الحضاري كأمة صنعت عبر التاريخ تميزها ومساهمتها في الإرث الإنساني” .

وأكدت بن دودة على ضرورة “الانخراط في مشروع يضع الكتاب على رأس الأولويات”. وهذا “عبر إعادة تقييم شاملة لما تم إنجازه وما لم ننجزه”.

مضيفة أنه “يكفي أن ننظر إلى واقع النشر والصعوبات والتحديات التي يواجهها لندرك أنه صار ضروريا ومستعجلا وضع استراتيجية وطنية جديدة بخصوص صناعة الكتاب وهذا ما نحن مقبلون عليه”.

وأفادت وزيرة الثقافة ان هذا النوع من اللقاءات “فرصة سانحة لتبادل الآراء والتشاور حول راهن الإبداع والإصغاء للانشغالات المطروحة واقتراح تصورات ومشاريع كفيلة بإضفاء الحيوية على مشهدنا الثقافي في الداخل والخارج”.

لافتة إلى أن قطاعها “منخرط في ديناميكية نشيطة لتفعيل حضور الكتاب على نحو كثيف سواء في المكتبات أو نوادي القراءة, أو من خلال النشاطات الموازية”.

وتم خلال هذا اللقاء استذكار المجاهد والمؤرخ الراحل محمد حربي (1933-2026) الذي اختاره المنتدى “شخصية السنة”. حيث تم عرض شريط فيديو حول مساره إلى جانب مداخلتين حول كتاباته ومساره الفكري.

واعتبرت بن دودة أن الراحل كان “اسما لامعا يجسد وحدة الفكر والموقف والقناعة والفعل والالتزام الأخلاقي (…)”.

مشيرة أيضا إلى أن هذا المثقف “لم يذهب إلى التاريخ كمهنة بل خاض غماره باعتباره شاهدا على مأساة الاستدمار وأحد ضحاياه”.

تكريم الروائية والمناضلة زهور ونيسي

كما تم أيضا تكريم الروائية والمناضلة والوزيرة السابقة زهور ونيسي. حيث اعتبرت السيدة بن دودة بالمناسبة أن هذه الإلتفاتة الرمزية “تعبر عن عرفاننا الكبير لكل ما قدمته للجزائر نضالا وإبداعا بروح متفانية ونبل كبير نابع من القيم السامية التي ميزت شخصيتها”.

كما شهد اللقاء تكريم العديد من المبدعين والمبدعات ممن حصلوا على جوائز أدبية مرموقة نظير تفوقهم في مجالاتهم الإبداعية والبحثية.