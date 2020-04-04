تنظيم مهرجان إفتراضي للفيلم المنزلي بالجزائر والمسابقة مفتوحة للجميع

فتحت الجمعية الثقافية “ضوء المتوسط”، باب الترشح، لفائدة السينمائيين الهواة، من أجل المشاركة في المهرجان الافتراضي للفيلم المنزلي “DOMUM”.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن المنظمين، تعقد فعاليات هذا المهرجان، من 20 إلى 25 أفريل الجاري بمواقع التواصل الاجتماعي.

والمسابقة مفتوحة لجميع الأعمار، حيث تكون المشاركة بأفلام قصيرة أو أفلام فيديو آرت، لا تتجاوز الثلاثة دقائق، على أن يكون العمل مصورا داخل المنزل.

وحدد المنظمون المشاركة بعمل واحد فقط على أن يكون تصويره بالهاتف المحمول أو الكاميرا، وتركيبه يكون حصريا ببرامج الهاتف المحمول

وترسل الأفلام على البريد الإلكتروني للمهرجان، قبل تاريخ 20 أفريل مرفقة ببطاقة فنية، وملخص لا يتجاوز ثلاثة أسطر.

وسيتم تتويج ثلاثة أفلام من بين الأفلام المشاركة “المختارة من طرف لجنة تحكيم متكونة من مهنيي سينما محترفين”، وهذا بناء على تصويت الجمهور.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تنشيط المشهد الثقافي المتوقف عبر كل الولايات الجزائرية بسبب إجراءات الحجر الصحي الجزئي أو الكلي للوقاية من فيروس كورونا.