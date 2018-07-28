«تنظيم مونديال مشترك سنة 2030 سيخدم المغرب العربي»

أعطى درسا جديدا للمغاربة الذين يسيرون عكس التيار.. حطاب يؤكد:

«المرافق متوفرة في الجزائر وتونس والمغرب والملف سيكون قويا»

عاد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، للتأكيد على استعداد الجزائر لدراسة إمكانية الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 بملف مغاربي مشترك رفقة كل من تونس والمغرب.

مشيرا إلى أن تنظيم المحفل الكروي العالمي لسنة 2030 سيخدم بلدان المغرب العربي كثيرا في كل النواحي، كما أكد المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة في الجزائر أن المرافق الرياضية ومرافق الإيواء متوفرة في البلدان الثلاثة.

وهو ما يمكنها من استضافة المونديال من دون أدنى مشكل وسيجعل الملف المشترك في حال تقديمه قويا جدا وبحظوظ كبيرة للفوز بشرف تنظيم أقوى منافسة كروية في العالم، حيث صرح وزير الشباب والرياضة قائلا: «لقد قلناها سابقا، الجزائر مستعدة لدراسة تقديم ملف مغاربي مشترك مع تونس والمغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030».

مضيفا: «تنظيم مونديال مشترك سيخدم المغرب العربي كثيرا»، وتابع: «المرافق الرياضية ومراكز الإيواء متوفرة في كل من الجزائر وتونس والمغرب والملف المشترك سيكون قويا جدا».

وتعتبر تصريحات وزير الشباب والرياضة بمثابة رد غير مباشر على رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي كشف أن الممكلة المغربية تدرس إمكانية الترشح بملف مشترك رفقة إسبانيا والبرتغال بدلا من الترشح بملف مغاربي مع الجزائر وتونس، حيث أعطى حطاب درسا جديدا للقجع بخصوص تسبيق مصلحة دول الجوار والمغرب العربي الكبير على المصالح الشخصية والحسابات الضيقة.