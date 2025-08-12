تنظيم مُلتقى لحكام النخبة تحسبا للموسم الكروي الجديد

نظمت المديرية الوطنية للتحكيم، ملتقى ما قبل الموسم لحكام النخبة بالقرية المتوسطية بوهران، تحضيرا للموسم الجديد 2025-2026.

وترأس مراسم افتتاح الملتقى الذي انطلق أمس الاثنين 11 أوت ويختتم بعد غدٍ الخميس. 14 من نفس الشهر، المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، مع تسجيل حضور الحكم الدولي السابق، محمد حنصال.

وحسب بيان نشرته “الفاف” حث عبيد شارف، الحكام على مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى التحكيم الوطني.

كما أبرزت الاتحادية أن اليوم الأول، خصص للاختبارات البدنية التي جرت بملحق مركب ميلود هدفي، متبوعة بالجانب النظري خلال فترة ما بعد الظهيرة، حيث تم عرض التحديثات القانونية والإرشادات التقنية الخاصة بالموسم القادم.

مشيرة في المقابل، إلى أن برنامج اليوم الثلاثاء، يتضمن الجانب التطبيقي الذي يشمل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).