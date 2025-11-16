تنظيم مُلتقى وطني للتأطير الديني بالوسط العقابي

سيُشرف وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوم غد الإثنين، بدار الإمام بالمحمدية، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني للتأطير الديني بالوسط العقابي.

وحسب بيان لوزارة العدل، يتم تنظيم هذا الملتقى، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. تحت عنوان “الإرشاد الديني في المؤسسات العقابية وآليات تطويره لتحقيق التأهيل المنشود”.

ويتناول الملتقى بالدراسة والتحليل واقع الإرشاد والتوجيه الديني والتعليم القرآني بالوسط العقابي. وعرض نماذج وتجارب ممارسات ناجحة، لبرامج التوجيه الديني لإعادة تأهيل وادماج النزلاء.

كما يهدف كذلك للخروج بتوصيات لتطوير آليات الإرشاد الديني وتحسين محتواه. وزيادة فعاليته في التكفل باحتياجات النزلاء والتعامل معها وفقا لخصوصيات هذه الفئة.

وكذا إيجاد آليات لتحسين الأداء وزيادة التنسيق بين القطاعين لضمان فعالية البرامج الدينية ومساهمتها في مكافحة العَود.

وسَيُشارك في هذا الملتقى إطارات القطاعين، من قضاة تطبيق العقوبات ومدراء وإطارات المؤسسات العقابية. ورؤساء المصالح الخارجية. وكذا الأئمة والمرشدات الدينيات ومعلمي القرآن الكريم العاملين بالمؤسسات العقابية.