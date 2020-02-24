تنظيم ورشات عمل لإعادة النظر في ملف التجارة الخارجية

الوطني
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تنظيم ورشات عمل لإعادة النظر في ملف التجارة الخارجية
بقلم ايمان عياش

كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي ، يوم الإثنين عن إطلاق ورشات كبرى قصد مراجعة ملف التجارة الخارجية.

وقال الوزير من خلال اللقاء الوطني لتقييم الإتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين، إن اللقاء يندرج ضمن برنامج وزارة التجارة.

ويتعلق الأمر أيضا  بورشة حول مسألة تضخيم الفواتير ووضع أطر لتأطير التجارة الخارجية، إضافة إلى إطلاق ورشة حول الإستراتيجية الوطنية للتصدير.

وبرمجة ورشة أخرى حول إنشاء المناطق التجارية و الاقتصادية خاصة على مستوى المناطق الحدودية لمحاربة التهريب.

و أضاف الوزير أن مؤشرات الميزان التجاري تظهر أننا ” ما زلنا نعاني من تبعية للخارج من حيث التموين و تبعية التمويل للجباية البترولية.


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