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تنظيم ورشة تخطيط عملياتي بين وزارة الصناعة والجمعية الألمانية للتعاون الدولي

الوطني
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تنظيم ورشة تخطيط عملياتي بين وزارة الصناعة والجمعية الألمانية للتعاون الدولي
بقلم النهار أونلاين

نظمت، اليوم الأربعاء، وزارة الصناعة والمناجم ورشة تخطيط عملياتي مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي.

وأفاد وزارة الصناعة والمناجم، في بيان لها، أن تم منذ يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، تنظيم ورشة تخطيط عملياتي، تحسبا للإطلاق الوشيك لمشروع التعاون بين وزارة الصناعة والمناجم ممثلة في مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”.

وأشارت وزارة الصناعة أن المشروع المسمى “InnoDev” يهدف أساسا إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أنّ المشروع سيمتد على مدار 3 سنوات، بهدف دعم الإبتكار وتنويع الإقتصاد الوطني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772941

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