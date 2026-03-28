تنظيم ورشة تكوينية حول تحقيقات مكافحة تبييض الأموال

تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، وبتأطير من طرف البرنامج الامريكي الدولي للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية (ICITAP)، التابع لوزارة العدل الأمريكية ورشة تكوينية حول موضوع “تحقيقات مكافحة تبييض الأموال”.

وحسب بيان لوزارة العدل، يشرف على افتتاح أشغال الورشة، محمد حمادو الأمين العام لوزارة العدل، رفقة مارك شابيرو القائم بالأعمال على مستوى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، وذلك يوم غد الأحد.

الورشة التي ستدوم من 29 مارس إلى 02 أفريل 2026 موجهة لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، إلى جانب المحللين الماليين بخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر.

وينشط الدورة، خبراء أمريكيون حول عدة محاور منها، أدوات التحقيق المالي، دراسة حالة (الإحتيال وغسل الأموال). وكذا المحاسبة الجنائية والعملات الرقمية.