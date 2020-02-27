تنظيم ورشة دولية حول المقاولاتية الثقافية بالجزائر جوان القادم

أعلن كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، سليم دادة، اليوم الخميس، تنظيم ورشة دولية حول المقاولاتية الثقافية بالجزائر، شهر جوان المقبل.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن تصريح لدادة على هامش زيارة عمل قادته لولاية بومرداس، سيحضر هذه الورشة، الفاعلون والمتعاملون في مختلف الميادين مع القطاع الثقافي.

وستكون هذه الورشة، متبوعة بتنظيم الصالون الوطني الأول للمقاولاتية الثقافية، بحضور جميع الفاعلين والمتعاملين في المجال، شهر نوفمبر القادم.

وتم اعتماد مصطلح المقاولاتية الثقافية كعنوان للفعاليتين وليس الاستثمار الثقافي، باعتبار أن المقاولاتية الثقافية هي “فعل إيجابي وبحثي واستشرافي” مبني على “دراسة للواقع والإمكانيات المتاحة”، على حد تعبير كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي.