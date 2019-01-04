تنظيم “يوم الجزائر” بفرنسا 31 جانفي الجاري

تنظم القنصلية العامة الجزائرية بليون، بالتعاون مع مكتب “بسنيس فرنس”، لدى سفارة فرنسا بالجزائر، ومدينة افرين رون ألب، ” يوم الجزائر”، وذلك 31 جانفي 2019.

وحسب بيان الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، يهدف هذا الحدث إلى دراسة سبل تقوية روابط الشراكة والاستثمار، بين كل من الشركات الجزائرية ونظيراتها الفرنسية، من منطقة أوفرني رون ألب.

وسيتم تنظيم برنامج متنوع، يضم طاولات مستديرة، عروض تقديمية، وكذا لقاءات ثنائية بين المشاركين في هذا اليوم، في الزراعة وتربية الحيوانات، الصناعات الغذائية، المناولة في مجال السيارات، الصناعات البلاستيكية، الطاقات المتجددة.