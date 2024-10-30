تنظيم يوم تقييميّ لحكام النخبة بسيدي موسى

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تنظيم المديرية الوطنية للتحكيم يوما تقييميا لأداء حكام النخبة. بالمركز التقني بسيدي موسى، بحضور 68 حكما، بهدف مراجعة وتقييم أدائهم.

وقالت الفاف إن المدير الوطني للتحكيم مهدي عبيد شارف، أشرف على تقديم هذا اليوم، إلى جانب رئيس قسم التكوين والتطوير باللجنة الفيدرالية لكرة القدم، محمد لمين بن عيسى. بحضور المكونين في تقنية الفيديو مصطفى فرادي و عوماري بوعبد الله.

كما تمت دراسة بعض الحالات خلال هذا اللقاء، وسط تفاعل كبير من قبل الحكام الذي كانوا حاضرين. وهو ما ساهم في خلق نقاش بناء.