تنظيم يوم دراسي حول التكفل الصحي بالمحبوسين

يُشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الثاني حول موضوع التكفل الصحي بالمحبوسين، غدا الإثنين.

وحسب بيان لوزارة العدل، يحمل هذا اليوم الدراسي شعار “التكفل بأمراض السرطان في الوسط العقابي”.

وتم تنظيم اليوم الدراسي، بالتنسيق مع الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة.

ويتم فيه دراسة عدة مواضيع علمية تخص التكفل الصحي بالمحبوسين، وكذا تعزيز آليات التكفل.

ويأتي هذا اليوم الدراسي في إطار مواصلة وتعزيز التعاون ما بين وزارة العدل ووزارة الصحة. فيما يخص التكفل والمحافظة على الصحة الجسدية والعقلية لفئة المحبوسين. وكذا تبادل الخبرات ما بين الممارسين الصحيين.