تنظيم يوم دراسي حول الوقاية من الفساد في مرحلة إعداد الصفقات العمومية

نظّمت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحت إشراف وزير القطاع سيد علي زروقي، وحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يومًا دراسيًا حول موضوع “الوقاية من الفساد خلال مرحلة إعداد الصفقات العمومية”.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في تسيير المرفق العام، لاسيما في مجال الصفقات العمومية. من خلال التعريف بالإطار القانوني والتنظيمي للوقاية من الفساد. وتعزيز مبادئ المنافسة الشريفة والنزاهة خلال مرحلة تحديد الحاجيات وإعداد دفاتر الشروط.

وقد شهد اليوم الدراسي مشاركة خبراء ومختصين وممثلين عن الهيئات الرقابية. حيث تم التطرق إلى جملة من المحاور المتعلقة بمخاطر الفساد في الصفقات العمومية، وآليات الوقاية منه. ودور الشفافية في تحسين مناخ الأعمال. فضلاً عن عرض الممارسات الفضلى الكفيلة بضمان إعداد الصفقات وفق معايير الحوكمة الرشيدة واحترام قواعد المنافسة والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين.

كما شكّل هذا اللقاء فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين. ومناقشة التحديات المرتبطة بمرحلة إعداد الصفقات العمومية، بما يسهم في تعزيز فعالية الإنفاق العمومي وحماية المال العام.

وقد استهدف اليوم الدراسي الإطارات المركزية للوزارة، ومسؤولي وإطارات المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع. وأعضاء لجان الصفقات، إلى جانب المسؤولين المحليين الذين شاركوا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد.