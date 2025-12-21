تنظيم يوم دراسي حول توجيه الاستثمار نحو المشاريع التي تستهدف الاحلال محل الواردات

تُنظم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يومًا دراسيًا حول توجيه الاستثمار نحو المشاريع التي تستهدف الاحلال محل الواردات تحت شعار “توجيه الاستثمار من أجل إنتاج قوي”، وذلك يوم الأربعاء القادم، بدار الجزائر-صافكس.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي. وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية القادرة على تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز التوازنات الخارجية. بما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتطوير النسيج الإنتاجي الوطني.

كما يندرج هذا اللقاء ضمن مسار الإصلاحات والمبادرات التي باشرتها السلطات العمومية لدعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني. خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار الفلاحة. والصناعة التحويلية، والخدمات الأساسية، بهدف بناء اقتصاد وطني مرن، متنوع، تنافسي، وذي سيادة.

وسيعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بعقلنة الواردات وترقية الإنتاج الوطني. إلى جانب المؤسسات المالية، والهيئات المهنية وأرباب العمل. والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، فضلًا عن خبراء وباحثين في المجال الاقتصادي.

وسيشكل اللقاء فضاءً للتشاور وتبادل الآراء، يهدف إلى تعزيز الحوار المباشر مع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين. وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والعوائق التي تعترض تطوير الإنتاج المحلي. وتسليط الضوء على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال الإحلال محل الواردات.

كما سيعرض المشاركون، في إطار أشغال هذا اليوم، استراتيجيات عملية من شأنها تعزيز الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للواردات. مع تشخيص أبرز العراقيل التي تعيق هذا المسار واقتراح حلول وتوصيات قابلة للتنفيذ.