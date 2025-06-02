تنظيم يوم علمي حول البيئة والمجتمع المدني بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي ووزارة البيئة

تنظم الوكالة الوطنية للأمن الصحي بالتنسيق مع وزارة البيئة وجودة الحياة والمرصد الوطني للمجتمع المدني. غدا الثلاثاء، يوم علمي حول البيئة تحت عنوان: المجتمع المدني فاعل رئيسي في حماية البيئة “استكشاف الروابط بين البيئة والرفاه”.

وسيشهد هذا اليوم العلمي مشاركة ممثلي مختلف القطاعات الوزارية الوطنية البيئة وجودة الحياة، الطاقة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الري، الصحة، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة) وممثلي المنظمات العالمية منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة” وخبراء وطنيين وفعاليات من المجتمع المدني الناشطين في مجال البيئة.

كما يتضمن برنامج هذا اليوم العلمي العديد من المداخلات حول جودة الهواء وجودة المياه وتأثير البيئة على الصحة الجسدية والنفسية. وكذلك توقيع إتفاقيتي شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي ووزارة البيئة وجودة الحياة. وبين الوكالة الوطنية للأمن الصحي والوكالة الفضائية الجزائرية.

ويهدف هذا اليوم العلمي إلى إقامة حوار بناء بين مختلف الجهات الفاعلة، لا سيما الهيئات الحكومية، والمجتمع المدني، والخبراء. بهدف تنسيق الجهود بشكل فعال في مجال حماية البيئة وضمان رفاهية المواطنين. بالإضافة كذلك إلى إيجاد حلول عملية ودائمة تمكن من الإستجابة السريعة والفعالة للتحديات البيئية ذات التأثير على الصحة. والعمل في الوقت ذاته على تحسين جودة البيئة بشكل مستدام. ناهيك عن تعزيز مشاركة المجتمع المدني والخبراء في بلورة السياسات الوطنية والمبادرات المرتبطة بالبيئة والصحة.

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