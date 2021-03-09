تنظيم 3 دورات تكوينية لفائدة موظفي المصالح الخارجية لإدارة السجون

سيتم تنظيم 3 دورات تكوينية، لفائدة الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج.

وحسب بيان لوزارة العدل، فستتناول الدورات موضوع “المرافقة بعد الإفراج وتسيير التعاون مع منظمات المجتمع المدني”.

وتُنظم الدورة التكوينية الأولى خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 مارس 2021، تليها دورتان تكوينيتان أخريين.

ويؤطر هذه الدورات الخبير الدولي الفرنسي “Yannick Royer” عن طريق المحاضرة المرئية عن بعد.

بالإضافة إلى الأستاذة الجامعية في علم النفس، عبلة رواق، حضوريا على شكل مداخلات نظرية ونماذج تطبيقية.

ويهدف هذا التكوين، إلى دعم قدرات موظفي المصالح الخارجية فيما يخص تنظيم ومتابعة مسار الإفراج والمرافقة اللاحقة للمفرج عنهم.

وكذا تنظيم وتسيير تدخل ومساهمات منظمات المجتمع المدني في هذا المسعى.