تنظيم مهنة المحضر القضائي على طاولة الحكومة

درست الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مشروعا تمهيديا يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

وحسب بيان الوزارة الاولى قدم وزير العدل حافظ الاختام مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 06 ــ 03 المؤرخ في 20 فيفري 2006. والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

ووفقا لذات المصدر المشروع يكرّس دمج مهنة المحضرين القضائيين ومهنة محافظي البيع بالمزايدة في إطار عصرنة قطاع العدالة.

بالإضافة إلى تحسين جودة ونجاعة المرفق العام للعدالة. كما يهدف إلى تعزيز تأطير هذه المهنة وتدارك بعض الثغرات القانونية المسجلة.

وكذا توضيح وتوسيع مهام المحضر القضائي وتعزيز حمايته.