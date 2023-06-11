تنفسوا الصعداء في اللغة العربية.. تلاميذ الباك على موعد مع امتحان الرياضيات غدا

يجتاز غدا تلاميذ البكالوريا امتحان الرياضيات في كل الشعب العلمية والأدبية، مع تفاوت في مدة الإمتحان.

حيث يمتحن تلاميذ الشعب الرياضية والتقنية 4ساعات ونصف فيما يمتحن تلاميذ الشعب الأدبية ساعتين ونصف .

وقد دعا الأساتذة التلاميذ إلى التركيز العالي في الإمتحان، وعدم الإرتباك من هذه المادة التي تمثل هاجسا لدى العديد منهم. بسبب صعوبتها من جهة، ومن الأفكار المسبقة التي يحملها التلاميذ حول التمارين التي سيجتازونها من جهة أخرى.

وقد اجتاز التلاميذ في الفترة الصباحية مادة اللغة العربية التي كانت في مستوى التلميذ المتوسط. وهذا حسب آراء التلاميذ والاساتذة.

من جهة أخرى قامت مديريات التربية بإبعاد المترشحين عن المؤسسات التي يدرسون فيها.

فعلى سبيل المثال تم تحويل تلاميذ شعبة العلوم والرياضيات التقنية الذين كانوا يدرسون في باب أحسن إلى بلدية بئر خادم. كما تم تحويل تلاميذ “بابا علي” إلى ساحة أول ماي.

وهو الأمر الذي ساهم في رفع درجة التخوف لدى الأولياء الذين فضلوا الوصول الى مراكز الإجراء ساعتين قبل انطلاق الإمتحان.