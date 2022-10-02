تنفيذا لبرنامج الاستثمار.. سوناطراك توقع عدة اتفاقيات في 3 ولايات جنوبية

قامت سوناطراك خلال أيام 26 و28 و29 سبتمبر من السنة الجارية، بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع السلطات المحلية لولايات أدرار وتيميمون وعين صالح. حيث تتضمن إنجاز مشاريع تنموية لصالح سكان المناطق المعزولة.

كما تأتي هذه الاتفاقيات، تجسيدا لبرنامج الاستثمار الاجتماعي لمجمع سوناطراك لفائدة مناطق الظل عبر مختلف ولايات الجنوب،

ففي ولاية أدرار تم التوقيع على اتفاقيتين لإنجاز قاعة للعلاج ستسمح بتوفير الخدمات الصحية للقاطنين ببلدية فنوغيل دون عناء التنقل لمسافات بعيدة للعلاج. أما الإتفاقية الثانية تتضمن مشروع إنجاز مطعم مدرسي يقدم 200 وجبة ساخنة لتلاميذ المدرسة الإبتدائية لـ”تمانتيت”.

وبمقر ولاية تيميمون تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تتعلق بتنفيذ مشاريع الاستثمار الاجتماعي ببلديات تينركوك، دلدول وبلدية أولاد سعيد.

أما بالنسبة لولاية عين صالح فقد تم التوقيع على 42 إتفاقية لرعاية النوادي الرياضية المحلية بهدف ترقية الرياضة الجوارية بالمنطقة. بالإضافة إلى مشروع إنجاز بئر مجهز بمضخة تعمل بالطاقة الشمسة ببلدية عين الغار.

وأفاد بيان مجمع سوناطراك، أن الأخيرة وبصفتها شركة مواطنة، تعمل على تجسيد مشاريع الاستثمار الاجتماعي لتشمل ولايات أخرى. من أجل المساهمة في فك العزلة وتوفير الخدمات والمرافق العمومية لفائدة مناطق الظل بولايات الجنوب.