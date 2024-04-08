تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون.. إجراءات استعجالية للتكفل بالجالية الوطنية

اتخذت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, اليوم الاثنين, مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بخصوص تحسين آداء الممثليات الدبلوماسية و القنصلية والتكفل بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج, و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي يولي أهمية قصوى للجالية الجزائرية.

وجاء ذلك بعد نشر عدد من البيانات الصحفية عن بدء العمل بنظام المواعيد لطلبات جوازات السفر البيوميترية و ما تولد من نقاش مثمر في أوساط أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و تفاديا للغموض الذي تركته بعض التصريحات الإعلامية, تقتضي الضرورة التذكير أنه في إطار المساعي الرامية إلى التكفل بانشغالات أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وتحسين جودة الخدمات القنصلية, وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي يولي أهمية قصوى لجاليتنا, فقد اتخذت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج مجموعة من الإجراءات الاستعجالية.

وتضمنت هذه الإجراءات تحسين آداء الممثليات الدبلوماسية و القنصلية والتكفل بانشغالات الجالية على أكمل وجه، حيث أسديت تعليمات للعمل بنظام المواعيد لتقديم مختلف الخدمات, خاصة الحصول على الوثائق البيومترية, مع التكفل بالحالات ذات الطابع الإستعجالي (المرضى المسنين,…) دون موعد مسبق.

وفي نفس السياق, وحتى يتم التكفل بجميع طلبات تجديد جوازات السفر البيومترية, التي تعرف ارتفاعا ملحوظا بمناسبة العطلة الصيفية, بالإضافة إلى تجديد عدد كبير من جوازات السفر الصادرة سنة 2014, والتي تنتهي صلاحيتها خلال السنة الجارية, فقد أعطيت تعليمات للمراكز الدبلوماسية و القنصلية لتمديد ساعات العمل الأسبوعية وتنظيم مداومات محلية لاستقبال الرعايا الجزائريين.

وفي إطار نفس المساعي الحثيثة لتقديم خدمة قنصلية نوعية, فإن التفكير جاري قصد اتخاذ إجراءات تكميلية للحد من الاكتظاظ الذي تشهده هذه الفترة, التي تعرف ذروة استثنائية, على غرار السنوات القليلة الماضية.