تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون.. تاشريفت يستقبل عددا من نواب البرلمان

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، عددا من نواب البرلمان.

وحسب بيان للوزارة فإن استقبال تاشريفت لعدد من نواب البرلمان، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى “تعزيز التنسيق المتواصل بين الحكومة وممثلي الشعب في البرلمان بغرفتيه”.

كما يندرج ضمن مسعى “تكريس مبادئ العمل التشاركي والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين”.

وقد شكل اللقاء فرصة لطرح عدد من الانشغالات والاقتراحات، ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها, لاسيما ما تعلق بتخليد المآثر والرموز التاريخية،حسب ما جاء في البيان.

وفي هذا الإطار. أكد الوزير حرصه على التكفل الأمثل بالانشغالات المطروحة والعمل على معالجتها في أقرب الآجال. مذكرا بجهود الوزارة في تحسين الخدمات الموجهة للمجاهدين وذوي الحقوق وعائلات الشهداء. وكذا في صيانة الذاكرة الوطنية وحفظ رموزها.