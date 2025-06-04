تنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون.. إيفاد فريق من سونلغاز إلى سوريا

قررت الجزائر إيفاد فريق من الإطارات والخبراء والتقنيين التابعين لمجمع سونلغاز إلى سوريا، بهدف الوقوف ميدانيا على وضعية قطاع الكهرباء السوري. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد تحادث وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، هاتفيا مع وزير الطاقة السوري محمد البشير، حول اقتراح خطة عمل مفصلة لدعم قدرات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وكذا صيانة الشبكات والمعدات الكهربائية الحيوية في سوريا.

وتمحورت المحادثات حول بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في قطاع الطاقة. لا سيما في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصيانة الشبكات والتجهيزات الكهربائية.

وزير الدولة عبّر عن استعداد الجزائر لاحتضان فريق من التقنيين السوريين. ضمن برنامج تكويني وتدريبي متخصص تنظمه معاهد مجمع سونلغاز في مجالي الكهرباء والغاز.

وعبّر الوزيران عن إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المحروقات والمناجم. والطاقات المتجددة.

المحادثات جاءت في إطار متابعة مخرجات الزيارة التي قام بها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إلى دمشق في فيفري الماضي مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما عبر الوزيران عن إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي. مؤكدين على ضرورة ترجمة هذا التعاون إلى مشاريع ملموسة ذات بعد تنموي وهيكلي مستدام.