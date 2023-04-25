تنفيذا لقرارات الرئيس تبون.. الجزائر تقوم بإجلاء 16 مواطنا فلسطينيا من السودان

قامت سفارة الجزائر بالسودان بإجلاء عائلتين فلسطينيتين مكونتين من 16 فردا من العاصمة السودانية الخرطوم إثر الأزمة التي يشهدها هذا البلد. ويأتي هذا تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي السياق ذاته، أشاد سفير دولة فلسطين لدى الجزائر, فايز أبو عيطة، اليوم، بقرار الرئيس تبون, في مساعدة بلاده على إجلاء عائلتين فلسطينيتين من الخرطوم .

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن العائلتين الفلسطينيتين تمت معاملتهما معاملة المواطنين الجزائريين.

كما ثمن أبو عيطة مواقف الرئيس تبون, تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني, مؤكدا أنها “مشرفة ومحل احترام وتقدير القيادة الفلسطينية وشعبها”.

وأعرب فايز أبو عيطة عن تقديره ل”الالتفاتة الإنسانية للرئيس تبون, ومواقفه السياسية الشجاعة والمشرفة التي يقف فيها إلى جانب الحق الفلسطيني, ودعم فلسطين في كافة المحافل الإقليمية والدولية”.

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