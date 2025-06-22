تنفيذًا لتعليمات الرئيس تبون.. لجنة تحقيق تحل بملعب 5 جويلية

حلّت صبيحة اليوم الأحد، لجنة تحقيق تابعة لوزارة الرياضة بملعب 5 جويلية الأولمبي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص الحادث الأليم، الذي راح ضحيته مناصرين من مولودية الجزائر، أمس السبت.

وكشفت وزارة الرياضة، أن اللجنة زارت الملعب الأولمبي. في إطار التحقيقات الجارية حول الحادث الأليم وفقدان 3 مناصرين للمولودية.

مشيرة إلى أن العملية، تندرج في سياق المهمة التي أوكلت الى لجنة التحقيق متعددة القطاعات.

وتضم اللجنة، حسب وزارة الرياضة، ممثلين عن وزارات: الداخلية، العدل، السكن، الرياضة، إضافة إلى هيئات أمنية وتقنية مختصة. أبرزها قيادة الدرك الوطني. المديرية العامة للأمن الوطني، الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات، ومسؤولي نادي مولودية الجزائر.

كما أوضحت ذات الوزارة، أن الخطوة تهدف إلى الوقوف ميدانيًا على الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي كانت وراء هذا الحادث الأليم.

مع تحديد أوجه القصور المحتملة ومواطن الخلل سواء على مستوى البنية التحتية أو التدابير التنظيمية. وذلك تحضيرًا لرفع تقرير مفصل إلى الجهات العليا قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلًا.