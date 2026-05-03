تنفيذًا لتوجيهات الرئيس تبون.. وفد جزائري بنجامينا لبحث مشروع الطريق العابر للصحراء بالتشاد

حلّ اليوم الأحد 3 ماي 2026، بناجامينا عاصمة جمهورية تشاد، وفد تقني جزائري رفيع المستوى، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التعاون مع جمهورية تشاد. وتجسيدًا لاتفاقات التفاهم ومذكرات التعاون المبرمة بتاريخ 22 أفريل 2026 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد، لا سيما في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

ويضمّ الوفد ممثلين عن وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، إلى جانب مؤسسات كوسيدار للأشغال العمومية (Cosider TP)، والشركة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP)، وكذا الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP).

وقد حظي الوفد الجزائري باستقبال رسمي من طرف وزير البنى التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد، أمير إدريس كوردا، وذلك بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية تشاد.

وبالمناسبة، تم التطرق إلى التحضيرات الأولية المتعلقة بإطلاق إنجاز مقطعين استراتيجيين من الطريق العابر للصحراء داخل التراب التشادي. حيث يرتقب أن تتكفل مؤسسات جزائرية بإنجاز الجزء المتبقي من هذا المحور الهام، بما يعزز الربط القاري ويدعم مسار التعاون الثنائي بين البلدين.